Эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько рассказал, ждать ли повышения цен на бензин после резкого ослабления рубля.
Ранее руководство "Газпрома" заявило, что в России заканчивается нефть.
Эксперт заверил, что заметного роста цен на бензин в России ожидать не стоит. Он объяснил, что соотношение курса рубля к курсу доллара мало влияет на стоимость бензина в рознице.
Гинько в беседе с URA.RU отметил, что в России растёт производство нефтепродуктов.
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