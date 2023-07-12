Экономист объяснил, как падение курса рубля повлияет на стоимость бензина

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько рассказал, ждать ли повышения цен на бензин после резкого ослабления рубля.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Ранее руководство "Газпрома" заявило, что в России заканчивается нефть.

Эксперт заверил, что заметного роста цен на бензин в России ожидать не стоит. Он объяснил, что соотношение курса рубля к курсу доллара мало влияет на стоимость бензина в рознице.

Гинько в беседе с URA.RU отметил, что в России растёт производство нефтепродуктов.

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