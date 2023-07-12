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Экономист объяснил, как падение курса рубля повлияет на стоимость бензина

0:35
Экономика

Эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько рассказал, ждать ли повышения цен на бензин после резкого ослабления рубля. 

Экономист объяснил, как падение курса рубля повлияет на стоимость бензина
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Ранее руководство "Газпрома" заявило, что в России заканчивается нефть. 

Эксперт заверил, что заметного роста цен на бензин в России ожидать не стоит. Он объяснил, что соотношение курса рубля к курсу доллара мало влияет на стоимость бензина в рознице.

Гинько в беседе с URA.RU отметил, что в России растёт производство нефтепродуктов. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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