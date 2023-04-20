В "Газпроме" высказались о переменах на рынке энергоресурсов, сообщает EADaily.
Председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков объяснил, что нефть в России уже "заканчивается", тогда как залежей природного газа России хватит ещё на целый век.
"Нефть заканчивается. На чём мы будем ездить? Электричество? Но и для его выработки нужны энергоресурсы", — озвучил Зубков энергетические проблемы, которые грозят стране в будущем.
Он отметил, что, согласно поручению Владимира Путина, усилия направлены на развитие отечественного газового рынка.
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