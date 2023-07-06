Госдеп потребовал от России продлить зерновую сделку

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В госдепартаменте США безапелляционно заявили, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

В размещенном в соцсетях сообщении на этот счёт сказано, что "Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу". Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство обвинило нашу страну в якобы имевших место нарушениях условий сделки и задержкой с отправкой зерна, сообщает РИА "Новости".

Так называемая зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Помимо экспорта зерна из Украины, она предусматривает и устранение препятствий для экспорта российской сельхозпродукции.

Эти препятствия были созданы европейскими и американскими санкциями. Касаются они финансовой стороны, логистики — да практически всего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что о решении относительно зерновой сделки будет объявлено своевременно. Он напомнил, что часть договорённостей, которая касается России, до сих пор не выполнена. А потому и основания для продления сделки на данный момент отсутствуют.

А в МИД России отмечали, что наша страна продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам по выполнению сделки.

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