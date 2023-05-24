Госдепартамент США обвинил Россию в неисполнении обязательств по зерновой сделке и якобы попытке её сорвать, из-за заявления Москвы о намерении выйти из соглашения.
При этом американская сторона никак не подтвердила намерения исполнять договорённости со своей стороны.
"Россия теперь отказывается пускать суда в один из украинских трёх портов (через которые с Украины вывозится продовольствие). Это явное нарушение её обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы, продолжение создания ею препятствий этой инициативе", — заявили в Госдепе пулу американских журналистов.
Как подчеркнули в ведомстве, Россия якобы угрожает Западу выходом из соглашения, чтобы добиться договорённостей на своих условиях.
Как уточнили в Госдепе, Россия якобы "взяла в заложники" поставки продовольствия в голодающие страны.
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