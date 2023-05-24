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Госдеп США обвинил Россию в нарушении зерновой сделки — взяли в заложники

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Экономика

Госдепартамент США обвинил Россию в неисполнении обязательств по зерновой сделке и якобы попытке её сорвать, из-за заявления Москвы о намерении выйти из соглашения.

Госдеп США обвинил Россию в нарушении зерновой сделки — взяли в заложники
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

При этом американская сторона никак не подтвердила намерения исполнять договорённости со своей стороны.

"Россия теперь отказывается пускать суда в один из украинских трёх портов (через которые с Украины вывозится продовольствие). Это явное нарушение её обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы, продолжение создания ею препятствий этой инициативе", — заявили в Госдепе пулу американских журналистов.

Как подчеркнули в ведомстве, Россия якобы угрожает Западу выходом из соглашения, чтобы добиться договорённостей на своих условиях.

Как уточнили в Госдепе, Россия якобы "взяла в заложники" поставки продовольствия в голодающие страны.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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