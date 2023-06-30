Норвежские аналитики изучили рост нефтяных запасов на планете.
По подсчётам специалистов, извлекаемые запасы нефти за 2022 год выросли на 53 млрд баррелей. В данный момент этот показатель составляет 1,624 трлн баррелей.
Эксперты Норвегии подсчитали, что самыми большими запасами чёрного золота обладает Саудовская Аравия. На втором месте стоят Соединённые Штаты. Далее в рейтинге идут Россия и Канада.
Ранее руководство "Газпрома" заявило, что в РФ заканчивается нефть.
Аналитики отмечают, что в Великобритании запасов нефти хватит менее чем на 5 лет добычи, в Канаде — менее чем на четверть века.
По информации издания oilcapital.ru, в списке стран ОПЕК в лидеры по запасам нефти вышел Иран, который может ещё 13 лет добывать чёрное золото.
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