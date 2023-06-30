Эксперты Норвегии оценили мировые запасы нефти

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норвежские аналитики изучили рост нефтяных запасов на планете.

По подсчётам специалистов, извлекаемые запасы нефти за 2022 год выросли на 53 млрд баррелей. В данный момент этот показатель составляет 1,624 трлн баррелей.

Эксперты Норвегии подсчитали, что самыми большими запасами чёрного золота обладает Саудовская Аравия. На втором месте стоят Соединённые Штаты. Далее в рейтинге идут Россия и Канада.

Ранее руководство "Газпрома" заявило, что в РФ заканчивается нефть.

Аналитики отмечают, что в Великобритании запасов нефти хватит менее чем на 5 лет добычи, в Канаде — менее чем на четверть века.

По информации издания oilcapital.ru, в списке стран ОПЕК в лидеры по запасам нефти вышел Иран, который может ещё 13 лет добывать чёрное золото.

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