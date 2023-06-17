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Sohu: Пекин преподнёс Москве приятный сюрприз перед визитом Путина

2:18
Экономика

Москва получила приятный сюрприз от Пекина перед ответным визитом президента России Владимира Путина в Китай, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил российскую столицу в марте этого года. Китайская сторона пригласила президента России совершить ответный визит. Это приглашение было принято, вероятно, визит состоится во второй половине года. И в преддверии визита Владимира Путина китайская сторона вручила России подарок, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

"Перед ответным визитом Путина в КНР китайская сторона преподнесла России сюрприз", — отмечают авторы материала.

В ходе визита Си Цзиньпина в Москву, Владимир Путин отметил, что в нынешнем году торговый оборот между странами превысит 200 миллиардов долларов.

А некоторое время назад посол России в КНР Игорь Моргулов сообщил, что товарооборот между двумя странами с лихвой преодолеет планку в 200 миллиардов. За первые пять месяцев показатель составил 94 миллиарда, это на 40 процентов выше показателя прошлого года.

И это, безусловно, является крайне позитивным сигналом для отношений России и Китая.

За последние месяцы Китай значительно нарастил импорт из России, что стало своего рода подарком для Москвы. Причём речь не только о сырьервых товарах, но и высокотехнологичной продукции.

В частности, заявлено о планах Китай приобрести противопожарные самолеты, созданные на базе Ил-76. Также есть заинтересованность в приобретении российских двигателей и продукции оборонного комплекса.

"Не так давно было объявлено о планах Китая инвестировать в Сахалин… Таким образом, перспективы китайско-российского экономического и торгового сотрудничества широки, объёмы двусторонней торговли продолжат расти", — говорится в материале.

Заметим, что говорить о "подарках" всё же не совсем корректно, когда речь идёт о торговых отношениях между странами. Если бы не было выгодно, "подарки" в таком случае едва ли кто стал бы дарить.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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