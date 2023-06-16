Посол РФ в КНР: Россия выстояла перед западными санкциями и продолжает развиваться

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страна выстояла перед беспрецедентным давлением стран Запада и готова к реализации долгосрочных проектов с дружественными странами. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: reklama-kuban.com

Дипломат подчеркнул, что на Россию оказывается сильнейшее давление с помощью санкций, целью которого было обрушение российской экономики, подрыв устойчивости рубля и снижение качества жизни населения.

Эти планы провалились. Экономика страны не только выстояла, но и продолжила поступательное развитие.

На сегодняшний день, отметил Моргулов, безработица в России составляет 3,5%. Данный показатель является рекордным. Кроме того, в начале мая годовая инфляция снизилась до 2,3%.

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