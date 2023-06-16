Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страна выстояла перед беспрецедентным давлением стран Запада и готова к реализации долгосрочных проектов с дружественными странами. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что на Россию оказывается сильнейшее давление с помощью санкций, целью которого было обрушение российской экономики, подрыв устойчивости рубля и снижение качества жизни населения.
Эти планы провалились. Экономика страны не только выстояла, но и продолжила поступательное развитие.
На сегодняшний день, отметил Моргулов, безработица в России составляет 3,5%. Данный показатель является рекордным. Кроме того, в начале мая годовая инфляция снизилась до 2,3%.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.