Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не находится в экономической изоляции. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
По мнению представителя Кремля, в экономических вопросах не может быть никакого вакуума.
Связано это с тем, что если в экономической сфере закрываются какие-либо направления, то другие направления автоматически открываются, становясь более рентабельными и выгодными.
Напомним, ранее посол России в Китае Игорь Моргулов выразил мнение, что страна не только справилась с беспрецедентным санкционным давлением, но и продолжила развитие.
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