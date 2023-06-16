Песков: Россия не находится в экономической изоляции

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не находится в экономической изоляции. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Фото: РИА Новости

По мнению представителя Кремля, в экономических вопросах не может быть никакого вакуума.

Связано это с тем, что если в экономической сфере закрываются какие-либо направления, то другие направления автоматически открываются, становясь более рентабельными и выгодными.

Напомним, ранее посол России в Китае Игорь Моргулов выразил мнение, что страна не только справилась с беспрецедентным санкционным давлением, но и продолжила развитие.

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