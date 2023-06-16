Песков: на ПМЭФ наблюдается широкое международное представительство

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) наблюдается достаточно широкое международное представительство. Об этом он сообщили в эфире "Первого канала".

Фото: РБК

Главным гостем в текущем году на форуме стали ОАЭ. Из этой страны прибыла большая делегация, включающая членов правительства и министров.

Песков отметил, что данный факт вкупе с участием представителей ещё 15-16 стран "вносит живой ключ во всё происходящее". Отметим, что форум проходит с 14 по 17 июня.

На мероприятии ожидается большое выступление Владимира Путина, после которого состоится дискуссия.

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