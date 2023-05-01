The Epoch Times: США заподозрили неладное насчёт дедолларизации России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

США заподозрили неладное насчёт дедолларизации России, заявили американские аналитики. По их мнению, официальный Вашингтон не может не замечать массовый отказ стран от нацвалюты.

Всё больше стран по примеру России и Китая отказываются от американской валюты в пользу национальной.

"Доллар США является валютой по умолчанию в международной торговле. Но процесс уже начался, — пишет The Epoch Times. — Дедолларизация снижает эффективность санкций США".

На фоне того, что международная торговля переходит на новые валюты, Штаты теряют влияние на мировой экономической арене, что значительно ослабляет попытки Запада оказывать на Россию и другие страны санкционное давление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Экономика США - это фантики. Катастрофа Запада неминуема? Политолог дал прогноз