США заподозрили неладное насчёт дедолларизации России, заявили американские аналитики. По их мнению, официальный Вашингтон не может не замечать массовый отказ стран от нацвалюты.
Всё больше стран по примеру России и Китая отказываются от американской валюты в пользу национальной.
"Доллар США является валютой по умолчанию в международной торговле. Но процесс уже начался, — пишет The Epoch Times. — Дедолларизация снижает эффективность санкций США".
На фоне того, что международная торговля переходит на новые валюты, Штаты теряют влияние на мировой экономической арене, что значительно ослабляет попытки Запада оказывать на Россию и другие страны санкционное давление.
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