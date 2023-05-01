Экс-советник ЦРУ Рикардс: США не способны игнорировать свой провал с Россией

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всему мировому сообществу очевидно, что США провалились в попытке ослабить российскую экономику, несмотря на десяток пакетов санкций, заявил американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

По его словам, Россия сумела выстроить экономическую линию так, что Запад не только не добился поставленных целей, но и "укрепил" позиции Москвы.

"Теперь провал санкций, основанных на долларах США, стал слишком очевидным, чтобы его игнорировать, — заявил Рикардс The Daily Reckoning. — Рост экономики России в этом году должен быть выше, чем в Соединённых Штатах, хотите верьте, хотите нет".

Как уточнил экс-советник ЦРУ, укрепление российской экономике приближается к показателю минимум плюс 3 процента, тогда как Вашингтон стоит на грани рецессии.

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