Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Британские учёные разработали нейросеть для выявления рака легких на ранней стадии
Бойцы из России уничтожили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Накануне майских праздников в регионы отправятся пожарные из федерального резерва
Мощные взрывы на Украине: под ударом почти все регионы страны
Российским поварам стали предлагать более высокие зарплаты
Автомобиль может начать раскачиваться: почему важно следить за давлением в шинах
Планирующие бомбы типа ФАБ-500 сыграли решающую роль при освобождении Артёмовска
Американскому журналисту Моррису хватило трёх слов, чтобы описать ситуацию в Донбассе
Захарова: из-за разрыва отношений с Польшей пострадают граждане из России

Военный эксперт Орлов: нежелание США делать Украину членом НАТО — очевидная вещь

0:58
Мир

Вашингтон не скрывает, что против вступления Украины в Североатлантический альянс, так как цель США в Незалежной не в партнёрстве, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Военный эксперт Орлов: нежелание США делать Украину членом НАТО — очевидная вещь

Как подчеркнул эксперт, Вашингтону не нужна Украина как союзник, для территории Незалежной отведена другая роль и это — "очевидная вещь".

"Украина никогда не рассматривалась и не будет рассматриваться США ни в качестве подмандатной территории, ни в качестве равного игрока — члена Альянса. Украина для Вашингтона — исключительно поле войны против России", — пояснил Орлов "ПолитРоссии".

По словам эксперта, никто из западных политиков "в здравом уме" не поддержит членство Киева в НАТО. Украинские власти же, в свою очередь, могут что угодно говорить народу и прописывать в своей Конституции. Вашингтон преследует исключительно свои интересы, резюмировал Орлов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Слив данных о наступлении ВСУ / Армения вступает в НАТО / Китай тянет Францию против США?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Одна полезная специя помогает при всех болезнях

Приправа эффективно борется с раковыми клетками и укрепляет иммунитет.

Турецкие медики назвали популярную специю, которая помогает при всех болезнях
Свитан заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся с уничтожения Крымского моста
Уничтожение Крымского моста. С чего начнётся контрнаступление ВСУ
Русские одним ударом накрыли семерых британских наёмников в зоне СВО
Зенитчик-рекордсмен ВСУ ликвидирован в зоне СВО военными РФ
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
"Бахмутская мясорубка" стала конвейером смерти для ВСУ
"Рот порвёшь": Зеленский признал, что не может "проглотить" Россию
Мечта Зеленского о границах Украины и Польши рухнула из-за нюанса Варшавы — Журавлёв
Мечта Зеленского о границах Украины и Польши рухнула из-за нюанса Варшавы — Журавлёв
Последние материалы
Бойцы из России уничтожили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Накануне майских праздников в регионы отправятся пожарные из федерального резерва
Мощные взрывы на Украине: под ударом почти все регионы страны
Пять ранних признаков рака у домашних животных, которые должны знать все владельцы
Российским поварам стали предлагать более высокие зарплаты
Автомобиль может начать раскачиваться: почему важно следить за давлением в шинах
Планирующие бомбы типа ФАБ-500 сыграли решающую роль при освобождении Артёмовска
Американскому журналисту Моррису хватило трёх слов, чтобы описать ситуацию в Донбассе
Захарова: из-за разрыва отношений с Польшей пострадают граждане из России
Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать Чемпионат мира — 2023
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников