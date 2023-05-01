Военный эксперт Орлов: нежелание США делать Украину членом НАТО — очевидная вещь

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Вашингтон не скрывает, что против вступления Украины в Североатлантический альянс, так как цель США в Незалежной не в партнёрстве, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Как подчеркнул эксперт, Вашингтону не нужна Украина как союзник, для территории Незалежной отведена другая роль и это — "очевидная вещь".

"Украина никогда не рассматривалась и не будет рассматриваться США ни в качестве подмандатной территории, ни в качестве равного игрока — члена Альянса. Украина для Вашингтона — исключительно поле войны против России", — пояснил Орлов "ПолитРоссии".

По словам эксперта, никто из западных политиков "в здравом уме" не поддержит членство Киева в НАТО. Украинские власти же, в свою очередь, могут что угодно говорить народу и прописывать в своей Конституции. Вашингтон преследует исключительно свои интересы, резюмировал Орлов.

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