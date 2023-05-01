Действия Украины против жителей Донбасса можно описать тремя словами, заявил американский журналист Клейтон Моррис.
По словам Морриса, то, что украинские власти делают с мирными жителями Донбасса с 2014 года иначе как "непрерывным геноцидом" не назовёшь.
"Это то, что происходит с 2014 года — непрерывный геноцид и терроризм", — заявил журналист Redacted News.
По словам журналиста, удары ВСУ по мирному населению — терроризм, на который мировая общественность усиленно пытается закрыть глаза.
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