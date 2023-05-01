Активист Валейто: США прекратят поставки оружия Киеву, когда осознают недостижимость победы

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Как только Вашингтон поймёт, что достиг своей цели в РФ, то помощь Киеву резко прекратится, заявил координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" американской общественной организации "Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния" Фил Вайлейто. Как подчеркнул эксперт, "дело вовсе не в Украине".

По словам Вайлейто, Вашингтону "интересно" помогать Киеву до тех пор, пока Штаты не поймут, что нанесли экономическое "поражение" России.

"Дело не в Украине. Дело в том, чтобы ослабить Россию в качестве конкурента в экономической сфере и в том, чтобы удостовериться в том, что когда они обратят свой взор на Китай", — пояснил эксперт ТАСС.

Кроме того, если США добьются своего, то переключатся на Пекин. В планах Вашингтона однозначно есть сценарий противостояния с Китаем. Что будет с Незалежной, Штатам в данном контексте вряд ли будет интересно.

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