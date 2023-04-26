Российские энергетики хотят пересмотреть сроки полного отказа от зарубежных IT-решений

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители российского топливно-энергетического комплекса обратились к правительству с просьбой пересмотреть сроки перехода на отечественные IT-решения.

"Если отказаться от использования импортного программного обеспечения до 2025 года и от программно-аппаратных комплексов до 2026 года, то это может привести к миллиардным потерям в отрасли и дефициту энергии в стране", — говорится в сообщении Минэнерго.

Одновременно с этим стало известно, что компании, работающие в топливно-энергетическом комплексе, выступают за возмещение расходов на импортозамещение и предлагают включить переплату в тарифы для промышленных потребителей электроэнергии начиная с 2024 года.

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