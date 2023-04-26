Импортное моторное масло подорожает в течение ближайших двух недель

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщил Андрей Носов, коммерческий директор представительства Rinnol в России, цены на импортные моторные масла в ближайшие 14 дней возрастут.

Причина изменения цен связана с ослаблением курса рубля.

"В розничных сетях имеются запасы моторных масел, импортированных по курсу начала — середины марта. Но уже в ближайшие две недели их заменят партии, привезённые по новым закупочным ценам. Их стоимость будет выше до 10 процентов", — цитирует Газета.Ru эксперта.

По мнению Носова, после подъёма цен, стоимость на моторные масла на российском рынке закрепится и ждать её снижения в 2023 году не приходится.

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