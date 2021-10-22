В Пушкино фирма-двойник "разливала" контрафактное моторное масло

В подмосковном Пушкино сотрудники полиции нашли подпольное производство моторного масла и химии. "Фирма" выпускала контрафактную продукцию под известным брендом. Примечательно, что весь цикл незаконных работ происходил на городском заводе.

В офисных помещениях занимались фасовкой, хранением и упаковкой своего продукта. При обыске полицейские изъяли почти 1,6 тысячи тонн готового к продаже товара, а также брендированные наклейки, пластиковую тару и прочее.

По сообщению правоохранителей, ущерб от деятельности предприимчивых бизнесменов составил свыше 250 млн рублей, передают "Вести Подмосковья" .

Сотрудники Росгвардии задержали пятерых "работников", в том числе предполагаемого подозреваемого организатора мини-завода.

Под какой конкретно маркой известного продукта предприниматели продавали контрафакт в правоохранительных органах не сообщили.

Ранее Pravda.Ru писала о массовом отравлении "палёным" алкоголем в Оренбуржье. В результате подпольного производства спиртного погибли 34 человека, ещё почти столько же отправились на больничную койку.

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