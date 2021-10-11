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По делу о массовом отравлении спиртным в Оренбуржье задержали 14 человек

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Оренбургской области фигурантами уголовных дел о противозаконном производстве суррогатного спиртного стали 14 человек. Об этом сообщили в единой пресс-службе судов.

По делу о массовом отравлении спиртным в Оренбуржье задержали 14 человек

Региональные суды скоро получат данные о мере пресечения для предполагаемых преступников, заявили в пресс-службе. Также представители рассказали, что по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем в следственный изолятор направили восемь человек. По данным ТАСС, всего возбуждено шесть уголовных дел.

Об отравлении спиртным в Оренбуржье общественность узнала седьмого октября. По последней информации региональный властей, из-за "палёного" спиртного скончались 34 человека, пострадали 64. Число жертв растёт, поскольку медики не могут спасти отравившихся людей в коме.

Ранее следователи обнаружили склад и цех с бочками и бутылками без необходимой маркировки.

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Массовое алкогольное отравление в Оренбургской области
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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