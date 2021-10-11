EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Женщина с детьми выпала из окна жилого дома в Москве
Экс-супруг погибшей в ДТП в Сочи высказался о Собчак
В Госдуме не поддержали идею штрафовать за уклонение от вакцинации
"Почта России" теперь на электромобиле
Подорожание капремонта МКД не отразится в квитанциях россиян, считает эксперт
Глава Роспотребнадзора: количество случаев чумы растёт по всему миру
Марина Федункив намекнула на желание родить ребёнка
Татьяна Брухунова предстала в образе "бабушка style"
Травма Овечкина всерьёз обеспокоила врача

По факту массового отравления алкоголем в Оренбуржье завели 14 уголовных дел

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Оренбургской области следователи возбудили уже 14 уголовных дел в связи с массовым отравлением алкоголем в регионе.

По факту массового отравления алкоголем в Оренбуржье завели 14 уголовных дел

По информации Следственного комитета РФ, в рамках расследования дел задержаны 15 человек, восемь из них заключены под стражу.

Напомним, случаи отравления алкоголем зафиксировали в Адамовском и Домбаровском районах Оренбуржья, Ясненском городском округе и Орске. На данный момент выявлено 64 пострадавших, 34 из них скончались. В крови отравившихся по итогам исследований обнаружены высокие концентрации метанола (технического спирта).

В ходе расследования массового отравления правоохранители обнаружили в Орске цех по изготовлению контрафактного спиртного и склад, откуда его сбывали.

При обыске дома у одного из предполагаемых организаторов торговли опасным алкоголем обнаружено более 1,8 млн рублей, на которые планируется наложить арест.

Также следователи нашли документы, согласно которым партию метанолсодержащей жидкости привезли из города Уфы. Там уже провели необходимые следственные действия.

Расследование случившегося в Оренбуржье продолжается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Существует ли безвредный алкоголь?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
"Почта России" теперь на электромобиле
Подорожание капремонта МКД не отразится в квитанциях россиян, считает эксперт
В Махачкале девятиклассник убил школьника ножом
Глава Роспотребнадзора: количество случаев чумы растёт по всему миру
Марина Федункив намекнула на желание родить ребёнка
Власти Оренбуржья сообщили о состоянии людей, отравившихся суррогатным спиртным
Татьяна Брухунова предстала в образе "бабушка style"
Травма Овечкина всерьёз обеспокоила врача
Евросоюз признал, что не обойдётся без дополнительного российского газа из-за ЧС
Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 организовали в общественных местах Москвы
Популярное
Экономика и бизнес
Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?

Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.

Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?
Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу
Российский шоу-бизнес
Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу
Здоровье
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Происшествия
Авто с Собчак попало в ДТП со смертельным исходом
Игорь Буккер В ожидании локдауна полезно научиться стоять на одной ноге Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский "От винта!": выяснилось, что общего между мясорубкой и планетоходом Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Размер имеет значение: змеи пережили динозавров после падения метеорита Ирина Шлионская
Новости Украины
Украинский нардеп обвинила Зеленского в финансировании "Путина-агрессора"
Политика. Новости и аналитика
"Мы вас не боимся": Порошенко пригрозил Зеленскому после митинга
Daily Mail: Байден вручил козырь Путину
Экономика и бизнес
Daily Mail: Байден вручил козырь Путину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников