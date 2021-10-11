По факту массового отравления алкоголем в Оренбуржье завели 14 уголовных дел

В Оренбургской области следователи возбудили уже 14 уголовных дел в связи с массовым отравлением алкоголем в регионе.

По информации Следственного комитета РФ, в рамках расследования дел задержаны 15 человек, восемь из них заключены под стражу.

Напомним, случаи отравления алкоголем зафиксировали в Адамовском и Домбаровском районах Оренбуржья, Ясненском городском округе и Орске. На данный момент выявлено 64 пострадавших, 34 из них скончались. В крови отравившихся по итогам исследований обнаружены высокие концентрации метанола (технического спирта).

В ходе расследования массового отравления правоохранители обнаружили в Орске цех по изготовлению контрафактного спиртного и склад, откуда его сбывали.

При обыске дома у одного из предполагаемых организаторов торговли опасным алкоголем обнаружено более 1,8 млн рублей, на которые планируется наложить арест.

Также следователи нашли документы, согласно которым партию метанолсодержащей жидкости привезли из города Уфы. Там уже провели необходимые следственные действия.

Расследование случившегося в Оренбуржье продолжается.

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