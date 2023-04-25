Максим Орешкин назвал экономику Европы умирающей из-за потери российских энергоносителей

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В нынешнем своём виде европейская экономика является умирающей. Такое мнение высказал помощник президента России Максим Орешкин.

Из-за потери конкурентоспособности на фоне высоких цен на энергоносители и крайне низких темпов роста европейская экономика является умирающей, если считать её частью мировой экономики. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин на образовательном марафоне "Знание".

"Рынок Европы и европейская экономика с точки зрения глобальной экономики — умирающая её часть с низкими темпами экономического роста, с потерей конкурентоспособности", — отметил Орешкин.

Орешкин сослался на слова руководителя европейской дипломатии Жозепа Борелля о том, что одним из ключевых элементов успешного развития европейской экономики была зависимость от доступных энергоносителей из России. Сейчас европейские страны лишены этих поставок, из-за чего их продукция стала намного дороже и не выдерживает конкуренции на мировой арене.

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