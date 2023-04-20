Уход иностранных конкурентов с российского рынка помог Серпуховскому лифтостроительному заводу превратиться лучшее предприятие России.
Руководство компании пять лет назад объявило о банкротстве, но спрос на лифтовое оборудование в стране привлёк на завод инвесторов, и сегодня работа в цехах закипела вновь.
Все задолженности предприятия были погашены, наняты 200 рабочих, к 2025 году сборщики лифтов планируют выйти на выпуск 12 тысяч изделий в год.
"Я объездил всю страну, посмотрел все заводы, которые у нас есть, и я могу сказать, что это самый крупный, самый современный завод в России", — рассказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов в интервью Телеканалу "360".
Ранее власти Подмосковья заявляли, что только Московской области потребуется более тысячи лифтов в ближайшие три года.
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