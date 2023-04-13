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Экономист Гинько: доллар и евро стали "токсичными валютами" с нерыночным курсом

0:55
Экономика

После введения антироссийских санкций отечественная финансовая система в корне меняется, потому биржевые курсы доллара и евро становятся бессмысленными, заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько.

Экономист Гинько: доллар и евро стали "токсичными валютами" с нерыночным курсом

Покупательская способность рубля сейчас намного выше "токсичных" европейской или американской валют, подчеркнул специалист.

"Никакого смысла в долларе США за условные 100 рублей и выше нет для покупателя: за 100 рублей в России можно купить больше товаров, чем за один доллар в США", — цитирует Гинько издание Политика сегодня.

Специалист добавил, что данные Минфина США о падении реальных зарплат в стране на 3,43% плохо согласуются с реальным двузначным уровнем инфляции в Соединённых Штатах, который американцы смогли почувствовать на своём кармане.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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