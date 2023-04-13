После введения антироссийских санкций отечественная финансовая система в корне меняется, потому биржевые курсы доллара и евро становятся бессмысленными, заявил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько.
Покупательская способность рубля сейчас намного выше "токсичных" европейской или американской валют, подчеркнул специалист.
"Никакого смысла в долларе США за условные 100 рублей и выше нет для покупателя: за 100 рублей в России можно купить больше товаров, чем за один доллар в США", — цитирует Гинько издание Политика сегодня.
Специалист добавил, что данные Минфина США о падении реальных зарплат в стране на 3,43% плохо согласуются с реальным двузначным уровнем инфляции в Соединённых Штатах, который американцы смогли почувствовать на своём кармане.
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