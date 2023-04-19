РИА Новости: РФ сделала ставку на сырье перспективнее нефти — руды

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за негативной риторики в отношении России Кремль вынужден вносить коррективы в свои стратегии, чтобы координировать будущие действия. В прошлом Советский Союз обеспечивал себя всеми видами минерального сырья, но после его распада многие месторождения и горно-обогатительные предприятия остались в других странах: на Украине, в Казахстане, центральноазиатских республиках.

Согласно сообщению обозревателя РИА Новости Владислава Стрекопытова, Россия потеряла доступ к опредёленным редким металлам, которые критически важны для различных отраслей промышленности.

На Кольском полуострове имеются месторождения Хибинского массива, где добываются руды, необходимые для производства фосфорных удобрений. Эти металлы используются при производстве широкого спектра продукции, включая электронику и промышленное оборудование. Россия сделала ставку на них после того, как западные страны начали отказывать от поставок нефти.

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Вот как добывают Нефть в России