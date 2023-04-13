РИА Новости: поставки нефти и нефтепродуктов в Европу резко упали

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко снизились, вызвав значительное повышение цен на топливо. Европейцы предприняли меры, чтобы запретить себе его покупать. Однако не разрешить России продавать свою нефть им не удалось, пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Экспорт топлива РФ установил новые рекорды. По данным аналитической компании Vortexa, в марте наша страна продала за рубеж на 33 процента больше дизтоплива, чем в феврале.

Крупнейший покупателем марта стала Турция. Там у Москвы теперь практически нет конкурентов.

Черноморские порты РФ переориентировались на Восточное и Западное Средиземноморье — Ливию, Египет, Тунис. Балтийские — на Бразилию, Египет и Марокко. Клиентом выступает также и Саудовская Аравия.

"Произошла полная смена рынков сбыта", — констатирует Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Турция использует только часть импортированного топлива на своём внутреннем рынке, остальное перепродаётся в Европейский союз. Это вызывает недовольство ЕС из-за дороговизны сырья. Согласно оценкам аналитиков, иностранные трейдеры добавляют наценку в размере 10-20 долларов за баррель.

Данные прогноза ОПЕК говорят о том, что ограничения на импорт нефтепродуктов из России со стороны недружественных стран могут вызвать проблемы на европейском рынке топлива уже во втором квартале.

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы отечественный экспорт сырья немного снизится в связи с плановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах. Это может привести к дальнейшему росту цен на автозаправках в Европе и возможным забастовкам.

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