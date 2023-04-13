Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советник Пушилина Гагин: страны НАТО должны сидеть за столом переговоров по Украине
WP: разведка США предупредила, что затягивание конфликта на Украине повысит вероятность смены руководства в Киеве
Священник: всё чаще православные участвуют в богослужениях на Пасху онлайн
Глава МИД Украины призвал сделать Чёрное море исключительно "морем НАТО"
Читатели Mirror высмеяли короткую встречу Байдена и Сунака в лобби отеля
Пользователи соцсети раскритиковали обращение Зеленского к Западу о цене для России
Экономист Гинько: доллар и евро стали "токсичными валютами" с нерыночным курсом
Галявиева приговорили к пожизненному сроку за массовое убийство в казанской гимназии
Без мигрантов население России к 2100 году сократится до 67 миллионов человек

РИА Новости: поставки нефти и нефтепродуктов в Европу резко упали

1:55
Экономика

Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко снизились, вызвав значительное повышение цен на топливо. Европейцы предприняли меры, чтобы запретить себе его покупать. Однако не разрешить России продавать свою нефть им не удалось, пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

РИА Новости: поставки нефти и нефтепродуктов в Европу резко упали

Экспорт топлива РФ установил новые рекорды. По данным аналитической компании Vortexa, в марте наша страна продала за рубеж на 33 процента больше дизтоплива, чем в феврале.

Крупнейший покупателем марта стала Турция. Там у Москвы теперь практически нет конкурентов.

Черноморские порты РФ переориентировались на Восточное и Западное Средиземноморье — Ливию, Египет, Тунис. Балтийские — на Бразилию, Египет и Марокко. Клиентом выступает также и Саудовская Аравия.

"Произошла полная смена рынков сбыта", — констатирует Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Турция использует только часть импортированного топлива на своём внутреннем рынке, остальное перепродаётся в Европейский союз. Это вызывает недовольство ЕС из-за дороговизны сырья. Согласно оценкам аналитиков, иностранные трейдеры добавляют наценку в размере 10-20 долларов за баррель.

Данные прогноза ОПЕК говорят о том, что ограничения на импорт нефтепродуктов из России со стороны недружественных стран могут вызвать проблемы на европейском рынке топлива уже во втором квартале.

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы отечественный экспорт сырья немного снизится в связи с плановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах. Это может привести к дальнейшему росту цен на автозаправках в Европе и возможным забастовкам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Европа обсудила цены на газ и нефть - каким будет ответ Путину в энергетической войне?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие

Финляндия обладает оружием, способным отражать баллистические ракеты России.

Мянтюнен: система ПРО Финляндии отразит атаки ОТРК "Искандер" ВС России
Exxpress: отказ России проводить вторую волну мобилизации должен вызвать сильную тревогу на Украине
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Депутат Госдумы предложил ввести "военный налог": Сложно что ли?
Киев готовится конфисковать имущество за "российские корни"
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
В Британии рассказали, как Байден отмахнулся от встречавшего его премьера страны
Последние материалы
Советник Пушилина Гагин: страны НАТО должны сидеть за столом переговоров по Украине
WP: разведка США предупредила, что затягивание конфликта на Украине повысит вероятность смены руководства в Киеве
Священник: всё чаще православные участвуют в богослужениях на Пасху онлайн
Глава МИД Украины призвал сделать Чёрное море исключительно "морем НАТО"
РИА Новости: поставки нефти и нефтепродуктов в Европу резко упали
Читатели Mirror высмеяли короткую встречу Байдена и Сунака в лобби отеля
Пользователи соцсети раскритиковали обращение Зеленского к Западу о цене для России
 Умеренные упражнения — лучший способ поддержания здоровья
Экономист Гинько: доллар и евро стали "токсичными валютами" с нерыночным курсом
Галявиева приговорили к пожизненному сроку за массовое убийство в казанской гимназии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников