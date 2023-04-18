Набиуллина: ЦБ РФ продолжает работу по возврату замороженных резервов в евро и долларах

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сотрудники Центрального банка России не прекращают работу по возврату замороженных резервов в евро и долларах. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, Россия уже сформировала переговорную позицию для решения данного вопроса.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин установил ограничительные меры для нерезидентов из недружественных государств на вывоз денег из страны. Такой шаг является ответом Западу и основой переговорной позиции Москвы, уточнила руководитель Центробанка.

"Мы продолжаем работу, чтобы вернуть наши резервы в евро и долларах", — подчеркнула Набиуллина в ходе выступления перед КПРФ в Государственной думе.

Ранее эксперты Еврокомиссии заявили о невозможности направить замороженные активы ЦБ России на восстановление Украины после завершения спецоперации.

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