Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкоры показали уничтожение боевого катера ВСУ дроном "Ланцет" на Днепре вблизи Запорожья
Призывников-уклонистов в Москве отлавливают с помощью системы видеонаблюдения
Зрители из США жёстко раскритиковали сказку "Морозко": волшебные грибы и карлики-убийцы
В Российских городах были отменены концерты группы "ГРОТ"
РИА Новости проинформировало, где работают артисты из РФ, раскритиковавшие СВО ВС России на Украине
Республиканцы намерены объявить Байдену импичмент
Военкор Руденко: Начинает оживать фронт, ВСУ прощупывают нашу оборону
Руденко: визиты Путина в Херсонскую область и ЛНР означают, что вскоре ВСУ будет не сладко
Военный эксперт Подоляка: В районе Артёмовска намечается что-то серьёзное

Набиуллина: ЦБ РФ продолжает работу по возврату замороженных резервов в евро и долларах

0:58
Экономика

Сотрудники Центрального банка России не прекращают работу по возврату замороженных резервов в евро и долларах. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: ЦБ РФ продолжает работу по возврату замороженных резервов в евро и долларах

По её словам, Россия уже сформировала переговорную позицию для решения данного вопроса.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин установил ограничительные меры для нерезидентов из недружественных государств на вывоз денег из страны. Такой шаг является ответом Западу и основой переговорной позиции Москвы, уточнила руководитель Центробанка.

"Мы продолжаем работу, чтобы вернуть наши резервы в евро и долларах", — подчеркнула Набиуллина в ходе выступления перед КПРФ в Государственной думе.

Ранее эксперты Еврокомиссии заявили о невозможности направить замороженные активы ЦБ России на восстановление Украины после завершения спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены на газ рухнули. Запад выигрывает? Что ждёт Россию?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром

Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.

РВ: десантники ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
Филипп Киркоров отреагировал на репризу Максима Галкина* о появлении в зоне СВО "в прозрачных колготках"
Максим Галкин* пошутил над Киркоровым об отправке его на фронт
Армия РФ нанесла мощнейший бомбовый удар по ВСУ на фронте
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
После удара по ВСУ в Бахмуте виден гигантский "гриб"
Алле Пугачёвой в Израиле поставили неутешительный диагноз
Украинские танкисты оторвали башню Leopard 2A4 ещё до участия в боях
Украинские танкисты оторвали башню Leopard 2A4 ещё до участия в боях
Последние материалы
Индию заподозрили в "переупаковке" и перепродаже российской нефти Европе
Десантники ВС РФ ввели ВСУ в ступор дронами-камикадзе "Ланцет"
Внедорожник Mercedes-Maybach EQS 680: особо роскошная версия уже знакомого вседорожника
Борисов: Швеция идёт в НАТО, надеясь получить "морковку" после распада России
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что умудрился влюбиться на старости лет
WP: Египет отложил "тайные поставки" ракет Москве ради боеприпасов для Украины
Марочко: ВСУ нанесли массированный удар по своим же позициям на юго-западе Артёмовска
France info: молодые украинцы пытаются избежать отправки на фронт, "все боятся умереть"
Экипажи Т-72Б3 ВС РФ рассказали о рисках городских боёв на улицах Мариуполя
Марочко: гражданам Украины отказывают в лечении из-за наплыва раненых солдат ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников