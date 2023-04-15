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Сенатор Бондарев: Запад намекнул на подготовку к переговорам по Украине

1:04
Мир

Западные страны начали готовиться к перемирию на Украине. Такое мнение выразил российский сенатор Сергей Бондарев.

Сенатор Бондарев: Запад намекнул на подготовку к переговорам по Украине

Как напомнил политик, недавно представители Еврокомиссии заявили, что Западу, скорее всего, нужно будет отдать Москве все замороженные российские активы после завершения специальной военной операции (СВО).

"Это фактически намёк на намерение искать пути для налаживания переговорного процесса", — отметил Бондарев в Telegram-канале.

По его мнению, Евросоюз устал от украинского конфликта и необходимости финансировать киевский режим. Мирное урегулирование — это выгодный сценарий для европейских государств, считает сенатор. Он также добавил, что Запад, согласно действующим законам, не в состоянии распоряжаться конфискованными активами РФ.

Ранее эксперты Еврокомиссии сообщили о невозможности направить замороженные активы Центрального банка России на восстановление Украины после окончания боевых действий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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