Финита? В ЕК считают, что замороженные российские активы придётся вернуть

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юристы Еврокомиссии пришли к выводу, что замороженные в Евросоюзе активы российского Центробанка придётся вернуть Российской Федерации после окончания конфликта на Украине.

Эксперты ЕК пришли к выводу, что с юридической точки зрения, активы ЦБ РФ нельзя просто так передать Украине. Хотя политическая воля на это есть, но правовые барьеры высоки. Германское издание Die Welt называет вывод юристов Еврокомиссии о том, что российские активы нельзя трогать, "отрезвляющим".

Ранее в Брюсселе уже звучали мнения о том, что просто изымать активы нельзя. Но можно инвестировать их — в Еврокомиссии предлагают использовать для этой цели европейские гособлигации. А проценты как раз и передавать Киеву. Доходность по таким облигациям оценивается в 2,6 процента годовых.

То есть очевидно, что это совсем не та сумма, на которую рассчитывает киевский режим. В Киеве неоднократно требовали передачи всех замороженных российских активов.

При этом Юридическая служба Евросоюза не смогла найти ответа на вопрос, что делать, если ЕС потеряет вложенные средства. "При экстремальном сценарии" такие потери могут составить четыре миллиарда евро, хотя, по оценке ЕК, "риски очень низки", цитирует ТАСС статью немецкого издания.

На протяжении года с лишним в Евросоюзе неоднократно заявляли, что заморозили около 300 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Кроме того, в Еврокомиссии отчитывались о заморозке ещё 19 миллиардов евро, якобы принадлежащих российским предпринимателям.

Но поскольку в международной практике отсутствует механизм конфискации в подобных случаях, что Еврокомиссия пока не смогла найти вариант это сделать. Кроме того, этот шаг нанесёт сильный удар по стремлению других государств размещать активы в западных банках.

А кроме того, на днях ещё одно немецкое издание, Süddeutsche Zeitung, сообщало о том, что Еврокомиссия до сих пор не знает, где именно находятся замороженные российские активы.

"<…> цифра "300 миллиардов" кажется все более зловещей. Европейская комиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги", — отмечало издание.

Хотя, конечно, остаётся вопрос, так ли это на самом деле, либо же какая-то попытка дезинформации с целями, которые ведомы только чиновникам в Брюсселе.

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