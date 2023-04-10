Еврокомиссия до сих пор не знает, где именно находятся замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов евро, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
В материале напоминается, как развивалась история с поиском этих самых активов. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные российские активы — порядка 300 миллиардов евро — могут быть направлены на "восстановление Украины".
Это заявление главы ЕК лишило покоя 45 депутатов Европарламента. Которые обратились к фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю с вопросом, где именно находятся замороженные российские активы.
Ответ пришел в январе и его смысл сводился к тому, что в руководящих органах ЕС "понятия не имею", где же эти активы.
"Прошло пять месяцев, и цифра "300 миллиардов" кажется все более зловещей. Европейская комиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги", — цитирует агентство "Прайм" материал Süddeutsche Zeitung.
Бывший министр иностранных дел Эстонии, ныне депутат Европарламента Урмас Паэт назвал ситуацию странной. По его мнению, если 300 миллиардов евро и в самом деле были заморожены, то можно же сообщить, о каких конкретно активах идёт речь и где именно они находятся.
Стоит заметить, что и какая-либо законодательная база для использования российских активов в Евросоюзе отсутствует. А в Москве неоднократно заявляли, что считают заморозку активов РФ воровством. Чем, собственно говоря, это и в самом деле является.
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