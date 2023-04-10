В ЕС до сих пор не знают, где находятся замороженные российские активы

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия до сих пор не знает, где именно находятся замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов евро, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В материале напоминается, как развивалась история с поиском этих самых активов. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные российские активы — порядка 300 миллиардов евро — могут быть направлены на "восстановление Украины".

Это заявление главы ЕК лишило покоя 45 депутатов Европарламента. Которые обратились к фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю с вопросом, где именно находятся замороженные российские активы.

Ответ пришел в январе и его смысл сводился к тому, что в руководящих органах ЕС "понятия не имею", где же эти активы.

"Прошло пять месяцев, и цифра "300 миллиардов" кажется все более зловещей. Европейская комиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги", — цитирует агентство "Прайм" материал Süddeutsche Zeitung.

Бывший министр иностранных дел Эстонии, ныне депутат Европарламента Урмас Паэт назвал ситуацию странной. По его мнению, если 300 миллиардов евро и в самом деле были заморожены, то можно же сообщить, о каких конкретно активах идёт речь и где именно они находятся.

Стоит заметить, что и какая-либо законодательная база для использования российских активов в Евросоюзе отсутствует. А в Москве неоднократно заявляли, что считают заморозку активов РФ воровством. Чем, собственно говоря, это и в самом деле является.

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