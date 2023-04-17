Tagesspiegel: ЕС столкнулся с подвохом в санкциях, пытаясь "наказать" Россию

Евросоюз разрабатывает очередной пакет антироссийских санкций. И столкнулся с подвохом, пытаясь в очередной раз "наказать" Россию, отмечает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Главный вопрос обсуждаемого сейчас в структурах ЕС одиннадцатого пакета антироссийских санкций — вводить ли ограничения против российской госкорпорации "Росатом" и запрещать ли поставки обогащённого урана из России, отмечается в материале издания (перевод "ПолитРоссии").

При этом в Евросоюзе заявляют, что такая идея "циркулирует с првого дня". То есть получается, что уже более года европейские власти не могут решить, каким образом вводить санкции против "Росатома" и стоит ли их вводить вообще."

И в этом заключается подвох, когда речь идет о возможных санкциях ЕС в отношении "Росатома". "Пока очень трудно заручиться для этого необходимой политической поддержкой", — говорится в заявлении дипломатических кругов ЕС. Потому что такие страны, как Франция, особенно зависят от импорта", — отмечается в материале.

Когда обсуждался десятый пакет антироссийских санкций, Евросоюз не стал запрещать поставки российского урана под давлением Франции и Венгрии. Ввести ограничения требуют Польша, прибалтийские государства — это, в общем, привычно. К идее ограничений также благосклонно относятся и в Берлине.

Председатель Европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер назвал неприемлемой ситуацию, когда европейские компании заключают ядерные сделки с российской госкорпорацией. По его мнению, одиннадцатый пакет должен включать в себя ядерную сферу.

Напомним, на днях в Германии остановили нескольких последних еще работавших АЭС.

Впрочем, удастся ли Евросоюзу справиться с "подвохом", вопрос открытый. В Венгрии, например, ранее заявляли, что будут блокировать любые санкции, которые направлены против российской атомной отрасли.

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