Еврокомиссия: Евросоюз готовится ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз готовится ввести против России 11-й по счёту санкционный пакет, сообщила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

По её словам, десятый пакет санкций против России не был последним.

"Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет ещё один пакет", — пояснила политик CNBC.

Пакет призван укрепить санкционную политику Евросоюза и не допустить возможность для Москвы обойти рестрикции. Какие конкретно ограничения намерены ввести на этот раз, МакГиннесс не уточнила.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что новый антироссийский пакет с рестрикциями огласят к концу апреля.

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