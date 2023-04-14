Евросоюз готовится ввести против России 11-й по счёту санкционный пакет, сообщила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.
По её словам, десятый пакет санкций против России не был последним.
"Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет ещё один пакет", — пояснила политик CNBC.
Пакет призван укрепить санкционную политику Евросоюза и не допустить возможность для Москвы обойти рестрикции. Какие конкретно ограничения намерены ввести на этот раз, МакГиннесс не уточнила.
Ранее иностранные СМИ сообщали, что новый антироссийский пакет с рестрикциями огласят к концу апреля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".