The American Conservative: попытка США использовать МУС против России — игра с огнём

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Заявления Вашингтона о предстоящей "полной победе" над Россией и последующим судом над её "лидерами" опасная игра с огнём, заявили американские аналитики.

По их словам, попытка США использовать Международный уголовный суд как рычаг давления на Москву не имеет никакого эффекта.

"Государственный департамент играет с огнём, пытаясь использовать Международный уголовный суд против России, — пишет The American Conservative. — Согласованная с Международным уголовным судом позиция США против Москвы является радикальным дипломатическим шагом, более поспешным и бесповоротным".

По мнению аналитиков, если экономические санкции и прочие рестрикции можно отменить, то механизм работы МУС — маховик, который остановить вряд ли удастся. Кроме того, всему миру уже ясно, что суд аффиллирован и о беспристрастности речи не идёт.

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