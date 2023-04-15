В Германии наступил конец атомной эпохи энергетики

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкие власти приняли решение вывести из строя три последние в стране атомные электростанции. По данным Берлина, дальнейшая работа АЭС невозможна сразу по нескольким причинам.

При этом ФРГ так и не решила вопрос энергетического кризиса.

"Пятнадцатого апреля эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам", — заявили в правительстве страны.

Отказаться от АЭС в пользу "зелёной" энергетики власти страны планировали ещё в 2011 году. Однако тогда не было столь быстро развивающегося кризиса в топливной сфере, как после введения против России масштабных санкций. Откуда ФРГ намерена черпать ресурсы, Берлин пока не уточнил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар...