Немецкие власти приняли решение вывести из строя три последние в стране атомные электростанции. По данным Берлина, дальнейшая работа АЭС невозможна сразу по нескольким причинам.
При этом ФРГ так и не решила вопрос энергетического кризиса.
"Пятнадцатого апреля эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам", — заявили в правительстве страны.
Отказаться от АЭС в пользу "зелёной" энергетики власти страны планировали ещё в 2011 году. Однако тогда не было столь быстро развивающегося кризиса в топливной сфере, как после введения против России масштабных санкций. Откуда ФРГ намерена черпать ресурсы, Берлин пока не уточнил.
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