Вице-канцлер Германии Хабек покаялся перед Киевом: "Мне стыдно"

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что "ему стыдно" за Берлин из-за запоздалых поставок Украине оружия.

Политик в ходе визита в Киев признал, что Германии необходимо было раньше согласовать военную помощь.

"Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени, — сказал вице-канцлер на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. — Однако мне очень стыдно, что было слишком поздно".

Как пояснил Хабек, лично он ещё в 2021 году настаивал на том, что украинский конфликт, так или иначе, но состоится и необходимо к нему готовиться.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что вице-канцлер ФРГ прибыл в Киев с "незапланированным" визитом 3 апреля и встретился с Зеленским.

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