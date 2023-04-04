Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что "ему стыдно" за Берлин из-за запоздалых поставок Украине оружия.
Политик в ходе визита в Киев признал, что Германии необходимо было раньше согласовать военную помощь.
"Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени, — сказал вице-канцлер на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. — Однако мне очень стыдно, что было слишком поздно".
Как пояснил Хабек, лично он ещё в 2021 году настаивал на том, что украинский конфликт, так или иначе, но состоится и необходимо к нему готовиться.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что вице-канцлер ФРГ прибыл в Киев с "незапланированным" визитом 3 апреля и встретился с Зеленским.
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