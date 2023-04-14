Всемирный банк полагает, что рубль может стать альтернативой доллару

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская валюта может стать достойной альтернативой доллару. Такое мнение высказали во Всемирном банке.

Исполнительный директор в Группе Всемирного банка по России и Сирии Роман Маршавин полагает, что рублю по силам превратиться в достойную альтернативу доллару. Но для этого необходимо проводить правильную финансовую политику. По мнению эксперта, рублёвые расчёты стимулируют развитие мощностей и экспорт высокотехнологичной продукции в России.

"На мой личный взгляд, альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики мог бы стать рубль, все возможности у нас для этого есть", — отметил Маршавин.

Он полагает, что достойными предпосылками превращения рубля в альтернативу доллара является очень низкий государственный долг России, а также положительное сальдо торгового баланса и стабильность политической системы. Всем этим не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, балансирующие на грани банкротства.

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