"Будущее мрачно": в Латвии признали огромные проблемы из-за отсутствия грузов из России

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Латвии признают, что сталкиваются с огромными проблемами из-за отсутствия грузопотока из России, сообщает издание Railfreight (Нидерланды).

Транзит российских товаров резко сократился после того, как западные страны ввели санкции против РФ. И особенно безрадостные перспективы в этой связи у транспортников Латвии. Чиновники из министерства транспорта этой страны признают, что "будущее мрачно", говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Латвийские железные дороги столкнулись с падением объёмов перевозок, начиная со второй половины 2019 года. Тогда Россия и Белоруссия начали переориентировать грузопотоки на российские порты.

И добавили проблем антироссийские санкции, после введения которых транзит грузов из России упал до минимума.

"За первые два месяца 2023 года объёмы перевозок грузов по железной дороге сократились на 35,6 процентов", — сообщил директор департамента железнодорожной политики Латвии Андрис Мальдупс.

В 2022 году более половины объёма железнодорожных грузоперевозок Латвии приходились на российские грузы. Но после ограничений Евросоюза на импорт угля, нефти и нефтепродуктов из России объём таких перевозок резко упал.

Министерство транспорта Латвии полагает, что в обозримом будущем ситуация кардинально не изменится. А потому приходится искать альтернативные источники дохода. Хотя, заметим, большой вопрос, насколько эта задача в принципе выполнима. То есть, где они эти альтернативные источники найдут?

Отметим, что Латвия относится к числу государств с наиболее русофобской политикой. Власти этой страны чрезвычайно этим поглощены. Хотя объяснимо, серьёзных умственных усилий прилагать не приходиться. В отличие от решения экономических проблем.

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