"Надо заработать”: транспортные компании Литвы отказались уходить из РФ

Транспортные компании Литвы признают потенциал российского и белорусского рынков и стремятся сохранить их для себя. Об этом заявил глава ассоциации автомобильного транспорта Литвы Linavа Ромас Аустинскас.

"Мы стремимся сохранить эти рынки с большим количеством жителей и большим потенциалом. Если литовские компании оттуда уйдут, на их место придут латыши, поляки. У всех нас есть (для дальнейшей транспортировки грузов) порты, есть возможность работать и заработать", — цитирует Аустинскаса Rubaltic. ru.

По его словам, около десяти процентов от всего имеющегося в Литве парка большегрузного транспорта перевозят грузы в Россию и Белоруссию. Ромас Аустинскас подчеркнул, что несмотря на введённые санкции Евросоюза, грузопоток не прекратился, компании и страны приспособились к работе в условиях санкционных мер.

Он рассказал, что Белоруссия открыла на своей стороне 17 пунктов, куда могут въехать литовские фуры и перегрузить транспортируемый товар для дальнейшего следования.

В начале апреля государства Евросоюза одобрили пятый пакет санкций. В числе прочего российским и белорусским транспортным компаниям был запрещён транзит грузов через территорию стран ЕС. Послабления были сделаны для перевозки ряда товаров (впрочем, для них тоже необходимо отдельное разрешение на конкретную перевозку от компетентного органа государства ЕС):

фармацевтических,

медицинских,

сельскохозяйственных,

продовольственных товаров (включая пшеницу),

а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

В ответ Белоруссия с 16 апреля закрыла въезд на свою территорию автоперевозчиков из стран Евросоюза. В России пока запрет на въезд фур из Евросоюза не вводили. Хотя этот вопрос обсуждается.