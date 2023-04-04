Reuters: Япония отвергает обвинения российского "Совкомбанка" в незаконных санкциях

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский "Совкомбанк" планирует оспорить наложенные на него западными странами санкции. Начать он собирается с Японии.

"Совкомбанк" входит в список 13 системообразующих кредитных учреждений России. После введения западных санкций этот банк не смог выйти на некоторые рынки и понес определённые убытки. Теперь в его планах в судебном порядке оспорить наложенные ограничения, которые он считает незаконными. Первой на очереди является Япония, и она уже ответила российскому банку.

"Япония вводит жёсткие санкции в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в том числе и с G7, — цитирует Reuters заявление представителя МИД Японии, отправленное по электронной почте. — Санкции реализуются согласно соответствующим законам, поэтому мы не считаем их "незаконно введёнными".

Японский МИД называет СВО "потрясением основ международного порядка", которое требует максимально жёсткой ответной реакции. Ведомство считает, что специальная военная операция должна обойтись "очень дорого" всей России. Сейчас именно Япония председательствует в Большой семёрке (G7).

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