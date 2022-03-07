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Автор Ольга Лебедева

Российские банки переходят на китайский UnionPay

Экономика

В воскресенье несколько российских банков объявили о планах начать выпуск карт с использованием системы китайского оператора карт UnionPay.

Российские банки переходят на китайский UnionPay

Это решение было принято после того, как Mastercard и Visa пообещали прекратить операции в России и отключить все банки страны от своих платежных систем.

  • UnionPay позволит держателям новых карт использовать их для совершения операций за рубежом.

Напомним, в субботу международные поставщики финансовых услуг Visa и Mastercard заявили, что приостановят операции в России в течение нескольких дней из-за западных санкций. Когда это произойдёт, россияне не смогут пользоваться картами за границей, а внутри страны перестанут работать карты, выпущенные за её пределами.

Как заверил ЦБ РФ внутри страны никаких сложностей с использованием привычных карт люди не испытают — весь "пластик" будет работать, как всегда.

Российские банки, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк и Тинькофф объявили о переходе на UnionPay в связи с последними событиями. Некоторые российские банки, такие как Почта Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ряд других мелких банков, уже работали с системой оператора карт UnionPay.

  • Международная платежная система UnionPay, основанная в 2002 году, получила статус международной в 2005 году.
  • Компания со штаб-квартирой в Шанхае работает в более чем 180 странах мира, включая Швейцарию, Грецию, Италию, Испанию, Германию, Мексику, Кипр, Таиланд, Индию, Израиль, Португалию, Хорватию, Польшу, Сербию, Венгрию и Австрию.

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Что будет с банковскими картами в России после ухода Visa и Mastercard. Что такое UnionPay
Автор: Ольга Лебедева
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