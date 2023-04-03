IDIS Viitorul: Молдавия — "самая несчастная" страна в Европе из-за дорогого газа

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономический эксперт ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что жители Молдавии стали самыми "несчастными" гражданами Европы прошедшей зимой из-за цен на голубое топливо.

По его словам, к ЧП привели высокие цены на энергоносители и дефицит газа.

"В этот раз Молдавия закупила газ на сумму около 500 миллионов долларов. При этом тариф на газ был выше, чем в среднем по Европе. Из всех стран Европы жители Молдавии оказались самыми несчастными этой зимой", — заявил эксперт пулу журналистов при правительстве страны.

Как уточнил Ионицэ, кроме того, Молдавия вынуждена платить за хранилища под голубое топливо третьим странам, так как своих ПХГ у неё нет. Что также закладывается в тариф для населения страны.

"Если в зимний период 2020–2021 на одну зарплату молдаване могли купить 1581 куб газа, то уже в 2021–2022 — 613 кубов. А в прошедшем сезоне и того меньше — лишь 321 куб", — резюмировал эксперт.

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