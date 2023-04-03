Associated Press: решение Москвы по нефти грозит США кризисом и инфляцией

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия сообщила, что решение о сокращении добычи нефти на 500 баррелей в сутки будет действовать до конца текущего года. На фоне этого США рискуют "скатиться" в топливный кризис, заявили американские аналитики.

По их мнению, Штатам грозит резкий скачок инфляции и подъём цен на бензин. Россия же, наоборот, останется в выигрыше.

"Это также может ещё больше обострить отношения (Саудовской Аравии. — Прим. ред.) с Соединёнными Штатами, которые призвали Эр-Рияд и других союзников увеличить производство, так как они стремятся снизить цены и подорвать финансы России", — пишет Associated Press.

Сокращение Россией добычи чёрного золота существенно отразится на стоимости бензина для западных и европейских стран, резюмировали аналитики.

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