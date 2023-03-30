Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Потери ВСУ в Артёмовске выросли до 500 боевиков каждый день: подробности
Медведев предложил ответить превентивным ударом на поставку Киеву ядерного оружия
Метеоролог Еланский считает, что разрушение озонового слоя Земли магнитными бурями можно оценить примерно в 1-2%
Блинкен призвал остающихся в России американцев "немедленно покинуть" страну после ареста журналиста WSJ
RT: с начала марта в плен на Артёмовском направлении каждые 24 часа сдаются от 20 до 60 солдат ВСУ
Жители Нижнего Тагила страдают от тошнотворного запаха сероводорода в центре города
Марков о скорой атаке украинской армии: ВСУ и Пентагон закончили подготовку к контрнаступлению
Экс-президент Молдавии Додон на встрече с избирателями: "Без России мы не выживем"
В ЛНР рассказали о пытках российских солдат за отказ петь гимн Украины

Страны АСЕАН обсудят отказ от расчётов в долларах и евро

2:05
Экономика

Страны АСЕАН — в это объединение входят государства Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Вьетнам и другие) — обсуждают отказ от расчётов в долларах США, евро, йенах и фунтах стерлингов.

Страны АСЕАН обсудят отказ от расчётов в долларах и евро

По данным индонезийского журнала Tempo, этот вопрос обсуждался на встрече министров финансов и управляющих центробанками стран АСЕАН, который на днях прошёл в Индонезии.

Финансовые регуляторы этих государств рассчитывают снизить зависимость от расчётов в долларах и других валютах преимущественно западных государств. Собственно, ранее страны АСЕАН уже приняли решение о внедрении схемы расчётов в местных валютах, теперь её собираются расширить.

Речь идет о цифровой системе, благодаря которой жители стран АСЕАН могут расплачиваться в собственной валюте за товары и услуги стран-партнёров. В ноябре 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве по этому проекту между Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами и Таиландом.

А ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал отказаться от использования в стране платёжных систем Visa и Mastercard и начать использовать кредитные карты, которые выпущены местными банками.

Видодо заявил, что отказ от западных платёжных систем необходим для защиты транзакций от "возможных геополитических последствий".

Собственно, и на Западе многие эксперты уже обратили внимание на то, что жёсткая санкционная политика в отношении России побуждает другие страны искать варианты снижения зависимости от западной финансовой системы.

Власти многих государств "примеряют" нынешнюю ситуацию на себя. И понятно, почему — вполне очевидно, что нужно учитывать разные варианты. Поскольку вполне может быть так, что те же США могут применить аналогичные санкционные меры в отношении любого государства, политику которого их не устроит по каким-то причинам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Банкопад" в США - что ждёт Америку дальше? Честный прогноз
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
Победа над собой: распространенные отговорки для пропуска тренировки
В Екатеринбурге в сыром мясе обнаружены бактерии кишечной палочки
Бойцы ЗВО ВС России не исключили контрнаступления украинской армии на Кременском участке
Эксперт по туризму о причинах роста цен на отдых в Сочи: в России теперь много невыездных
Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе назвал уничтожение УПЦ целью украинских властей
Австрийские депутаты вышли из зала, когда начала выступать Зеленский
Daily Mail: если Киев решится напасть на Крым, ВСУ придётся "сражаться за каждую милю"
МК: фигурист Роман Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии
Митинг в Великобритании: как полиция подавила демонстрацию чартистов
Белорусский "Макдоналдс" переименовался в "Мы открыты!" и предложил деревянные игрушки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников