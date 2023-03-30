Страны АСЕАН обсудят отказ от расчётов в долларах и евро

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны АСЕАН — в это объединение входят государства Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Вьетнам и другие) — обсуждают отказ от расчётов в долларах США, евро, йенах и фунтах стерлингов.

По данным индонезийского журнала Tempo, этот вопрос обсуждался на встрече министров финансов и управляющих центробанками стран АСЕАН, который на днях прошёл в Индонезии.

Финансовые регуляторы этих государств рассчитывают снизить зависимость от расчётов в долларах и других валютах преимущественно западных государств. Собственно, ранее страны АСЕАН уже приняли решение о внедрении схемы расчётов в местных валютах, теперь её собираются расширить.

Речь идет о цифровой системе, благодаря которой жители стран АСЕАН могут расплачиваться в собственной валюте за товары и услуги стран-партнёров. В ноябре 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве по этому проекту между Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами и Таиландом.

А ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал отказаться от использования в стране платёжных систем Visa и Mastercard и начать использовать кредитные карты, которые выпущены местными банками.

Видодо заявил, что отказ от западных платёжных систем необходим для защиты транзакций от "возможных геополитических последствий".

Собственно, и на Западе многие эксперты уже обратили внимание на то, что жёсткая санкционная политика в отношении России побуждает другие страны искать варианты снижения зависимости от западной финансовой системы.

Власти многих государств "примеряют" нынешнюю ситуацию на себя. И понятно, почему — вполне очевидно, что нужно учитывать разные варианты. Поскольку вполне может быть так, что те же США могут применить аналогичные санкционные меры в отношении любого государства, политику которого их не устроит по каким-то причинам.

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