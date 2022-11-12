Джо Байден назвал лидера Камбоджи премьером Колумбии на саммите АСЕАН

Во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбоджи президент США Джо Байден сообщил, что находится в Колумбии. Национальный комитет Республиканской партии (RNC) опубликовал отрывок с его речью в Twitter*, который собрал сотни комментариев.

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН", — произнес Байден, обращаясь к премьеру Камбоджи Хун Сену.

США подвергли критике ошибку хозяина Белого дома.

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