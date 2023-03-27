Компании из недружественных стран при продаже российских активов обязаны будут заплатить в российский бюджет не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости.
Об этом сказано в протоколе подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщает агентство "Прайм".
Также указывается, что компании будут обязаны направлять в бюджет не менее десяти процентов от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае, если продажа таких активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.
Ранее подкомиссия определила условия, которые должны соблюдаться при выдаче разрешений на выход иностранных компаний из российских активов (речь о компаниях из недружественных стран).
Это, в том числе:
Изменения касаются последних двух пунктов. Ранее рассрочку платежа при продаже активов можно было заменить на выплату десятипроцентного взноса. Теперь такой взнос стал обязательным в любом случае.
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