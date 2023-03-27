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Иностранные компании обязали платить за уход из России

1:30
Экономика

Компании из недружественных стран при продаже российских активов обязаны будут заплатить в российский бюджет не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости.

Иностранные компании обязали платить за уход из России

Об этом сказано в протоколе подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщает агентство "Прайм".

Также указывается, что компании будут обязаны направлять в бюджет не менее десяти процентов от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае, если продажа таких активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.

Ранее подкомиссия определила условия, которые должны соблюдаться при выдаче разрешений на выход иностранных компаний из российских активов (речь о компаниях из недружественных стран).

Это, в том числе:

  • продажа активов с дисконтом в размере не менее 50 процентов от их рыночной стоимости;
  • обязательная независимая оценка стоимости активов;
  • установление ключевых показателей эффективности для новых собственников;
  • рассрочка платежа на один-два года;
  • обязательство по добровольному направлению в бюджет не менее десяти процентов от суммы сделки.

Изменения касаются последних двух пунктов. Ранее рассрочку платежа при продаже активов можно было заменить на выплату десятипроцентного взноса. Теперь такой взнос стал обязательным в любом случае.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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