Замглавы МИД РФ: Москва не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замруководителя МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва готова принимать участие в зерновой сделке ещё 60 дней.

"Российская сторона не возражает против очередного продления черноморской инициативы", — отметил дипломат после переговоров с представителями ООН в Женеве.

Как напомнил заместитель главы внешнеполитического ведомства, срок действия договорённостей должен был закончиться 18 марта. Вместе с этим Вершинин назвал консультации с ООН сложными.

Ранее генсек организации Антониу Гутерреш провёл переговоры по поводу зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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