Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев на переговоры с Зеленским по зерновой сделке

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приехал в Киев, чтобы провести переговоры о реализации зерновой сделки с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам представителя генсека ООН, Гутерреш также планирует поднять и другие актуальные проблемы, связанные с конфликтом вокруг Украины.

"Сегодня он встретится с Зеленским в Киеве для обсуждения продолжения черноморской зерновой инициативы", — подчеркнул сотрудник организации в соцсетях.

Ранее доктор экономических наук Василий Узун в интервью Pravda.Ru сообщил, что западные страны создают многочисленные препятствия для зерновой сделки, однако Москве выгодно продолжать участие в ней. Как пояснил специалист, Россия производит слишком много сельскохозяйственной продукции, которую невозможно потребить внутри страны.