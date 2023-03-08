Минфин США: G7 пересмотрит потолок цен на нефть из РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны G7 пересмотрят лимит стоимости российских энергоносителей, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

"Всё, что я могу сказать, — G7 планирует в марте пересмотреть потолок цен", — пояснила Розенберг РИА Новости на пресс-конференции CERAWeek.

Когда конкретно "Большая семёрка" намерена пересмотреть лимит цен, на какие именно продукты и в какую сторону, представитель США не уточнила.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление МИД Эстонии о том, что Евросоюзу необходимо "урезать" потолок цен на российскую нефть вполовину. Эстонцы призывают лимитировать стоимость чёрного золота в 30 долларов за баррель при текущих показателях в 60 долларов.

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