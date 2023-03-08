Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский может не отдавать приказ об отступлении из Бахмута, чтобы избавиться от командиров нацбатов
Песков: статья NYT о виновнике теракта на "Северных потоках" — скоординированный вброс
Применение ВС РФ бомб УПАБ-1500 спутало планы Киева по весеннему контрнаступлению
Рогов: большая группировка войск, много техники и "зелёнка" позволят ВСУ начать наступление
Conflict Intelligence Team: Артёмовск находится в оперативном окружении
Подоляка рассказал о новых бомбах России, вызвавших панику в ВСУ: уничтожают всё
Подоляка: ВСУ потеряли под Артёмовском двух "элитных" комбатов за сутки
Politico: в США думают над установкой ракет класса "воздух-воздух" на украинские МиГ
Политолог Трухачёв: кормить испанских свиней Россия больше не будет

Минфин США: G7 пересмотрит потолок цен на нефть из РФ

0:52
Экономика

Страны G7 пересмотрят лимит стоимости российских энергоносителей, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

Минфин США: G7 пересмотрит потолок цен на нефть из РФ

"Всё, что я могу сказать, — G7 планирует в марте пересмотреть потолок цен", — пояснила Розенберг РИА Новости на пресс-конференции CERAWeek.

Когда конкретно "Большая семёрка" намерена пересмотреть лимит цен, на какие именно продукты и в какую сторону, представитель США не уточнила.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление МИД Эстонии о том, что Евросоюзу необходимо "урезать" потолок цен на российскую нефть вполовину. Эстонцы призывают лимитировать стоимость чёрного золота в 30 долларов за баррель при текущих показателях в 60 долларов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Названо имя боевика ВСУ, расстрелянного на камеру

Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.

В войсках ВСУ назвали имя попавшего на видео расстрелянного боевика
ВС РФ ликвидировали под Бахмутом одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло
Потомственный нацист Да Винчи уничтожен под Артёмовском
ВСУ уже применяют "умные бомбы" JDAM — генерал США Хекер
В США сообщили, что Зеленский тайно подаёт сигнал бедствия Байдену из Бахмута
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Боевики ВСУ портят NLAW и бросают их, чтобы ракеты убивали российских военных
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Марьинки и начали штурм Победы
Репетиция наступления: ВСУ проверят свою ударную группировку в Бахмуте
Репетиция наступления: ВСУ проверят свою ударную группировку в Бахмуте
Последние материалы
Подоляка: ВСУ потеряли под Артёмовском двух "элитных" комбатов за сутки
Спор о Женском дне, или о прототипе революционного женского праздника
Politico: в США думают над установкой ракет класса "воздух-воздух" на украинские МиГ
Политолог Трухачёв: кормить испанских свиней Россия больше не будет
Минфин США: G7 пересмотрит потолок цен на нефть из РФ
Гагин: попытки ВСУ сдержать наступление РФ под Авдеевкой облегчают судьбу Донецка
Эксперт Бёрчилл: власти США и русофобы в окружении Зеленского спровоцировали конфликт
Кинотеатр экс-премьера Украины Яценюка в Ялте продолжит работу в виде госсобственности РФ
РИА Новости: отношения Москвы и Пекина влияют на стабильность всего мира
Восстановление Сирии бременем ляжет на союзников Асада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников