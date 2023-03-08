Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за сокращения Россией поставок энергоресурсов счета за электричество и газ "взлетели до небес".
По её словам, летом 2022 года европейцы заплатили по тарифам на 300 процентов больше.
"Россия за 8 месяцев сократила на 80 процентов поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300 процентов", — посетовала глава ЕК.
Она подчеркнула, что "на выручку" пришла Канада и увеличила поставки энергоресурсов в страны Евросоюза. А Россия якобы "шантажировала" Европу ограничением поставок газа.
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