Глава ЕК обвинила Россию в огромных счетах за газ: влетели на 300 процентов

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за сокращения Россией поставок энергоресурсов счета за электричество и газ "взлетели до небес".

По её словам, летом 2022 года европейцы заплатили по тарифам на 300 процентов больше.

"Россия за 8 месяцев сократила на 80 процентов поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300 процентов", — посетовала глава ЕК.

Она подчеркнула, что "на выручку" пришла Канада и увеличила поставки энергоресурсов в страны Евросоюза. А Россия якобы "шантажировала" Европу ограничением поставок газа.