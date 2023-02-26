Россия прекратила поставки нефти в Польшу

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Польшу, сообщил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек.

По его словам, Варшава была готова к такому сценарию.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — пояснил Обайтек на своей странице в Сети.

По его словам, поставки чёрного золота из России в Польшу в последнее время были сокращены до минимума, и Варшава предприняла все необходимые для замещения российской нефти из альтернативных источников. Однако уточнил, что нехватку предстоит только восполнить.

Какие именно альтернативные источники поставок нашёл концерн, не озвучили.

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