Боррель подсчитал ежедневные потери России из-за санкций в отношении нефти

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что Россия ежедневно будет терять около 300 миллионов долларов из-за санкций ЕС в отношении российской нефти.

"Российская нефть продается со скидкой в 40 долларов по отношению к нефти марки Brent, а ежедневные доходы России от продажи энергоносителей после вступления в силу наших последних мер в этом месяце, как ожидается, сократятся с 800 до 500 миллионов евро", — цитирует РИА "Новости" статью Борреля для газеты Vanguardia.

В начале декабря прошлого года Евросоюз, страны Группы семи, а также Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется морским путём. Согласно этому ограничению, российская нефть не может продаваться дороже 60 долларов за баррель.

Кроме того, в то же время начало действовать эмбарго ЕС на поставки нефти из России. То есть потолок цен распространяется не на контракты с компаниями из стран Евросоюза, речь о государствах из других регионов мира.

В конце декабря президент России подписал указ, согласно которому с 1 февраля запрещаются поставки нефти юридическим и частным лицам, которые поддерживают потолок цен на российскую нефть.

А с 5 февраля вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефтепродуктов из России — бензина, дизельного топлива, мазута. Кроме того, были также введены новые ограничения по ценам теми же участниками, что и в случае с нефтью. Цена на бензин и дизель из России ограничена ста долларами за баррель, мазута — 45 долларами.

Ранее уже было анонсированы ответные меры Российской Федерации. Судя по всему, речь будет идти о запрете поставок нефтепродуктов. Дату вступления в силу ограничений определит российское правительство.

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