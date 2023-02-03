Министр энергетики РФ о риске сокращения выпуска нефтепродуктов: "Как введут эмбарго, будем рассматривать"

Россия не намерена сокращать выпуск нефтепродуктов, несмотря на санкции Запада.

К чему приведёт эмбарго ЕС на нефтепродукты, пока неизвестно, однако в стране не собираются резко сокращать переработку или выпуск нефтепродуктов. Об этом рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк буквально "купается" в российской нефти.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведёт. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет", — цитирует слова Шульгинова oilcapital.ru.

Ранее Росстат сообщил, что переработка нефти в России в прошлом году снизилась по сравнению с 2021 годом на 3,5% — до 276 млн тонн.

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